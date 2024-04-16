Смородская: Антону Миранчуку рано ехать в Европу
- globallookpress.com
- © Pavel Kashaev
«Я считаю, что ехать в Европу ему рано, языка он не знает, будет очень сложная адаптация, и как бы он совсем не потерялся. Меня никто слушать не будет и сделают так, как посоветуют агенты. Алексей и Антон — разные футболисты», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне 28-летний игрок провёл за москвичей 31 матч во всех турнирах, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» действует до 30 июня 2024 года.
Ранее Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Миранчука, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.