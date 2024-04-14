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Агент Антона Миранчука: на 99% мы уйдём из «Локомотива» летом

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Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.
Агент Антона Миранчука: на 99% мы уйдём из «Локомотива» летом
  • РИА Новости

«Ситуация следующая: 99%, что нам придётся принять одно из предложений от других клубов и уйти из «Локомотива» летом свободным агентом», — цитирует агента «Чемпионат»

Он отметил, что клуб сейчас находится в непростой бюджетной ситуации после немецкого периода.

«Соглашаться на двойное понижение — тяжело, поэтому добавить что-то ещё мне сложно. Мы сейчас ведём переговоры с клубами чемпионата Турции, Франции, Италии», — добавил он.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок провёл за москвичей 31 матч во всех турнирах, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Игорь Акинфеев извинился перед болельщиками ЦСКА за первый пропущенный гол в матче с «Локомотивом».

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