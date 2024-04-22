Дубль и пас Медины, ошибка Песьякова и замены Слишковича: «Спартак» на выезде разгромил «Ростов» в матче 25-го тура РПЛ
«Спартак» разгромил «Ростов» в матче 25-го тура РПЛ
- РИА Новости
Значимость матча между «Ростовом» и «Спартаком» с точки зрения борьбы за медали сложно было переоценить. Команды разделяло в таблице всего очко и в случае победы каждая могла продолжить погоню за «Динамо». Особенно важно это было в свете очередных осечек ЦСКА и «Локомотива».
При этом фаворитами скорее считались южане. В 2024-м они набрали отличный ход: пробились в полуфинал Пути регионов Кубка России, а в национальном первенстве набрали 13 баллов из 15 возможных. Красно-белые, напротив, в Кубке уступили «Зениту», а в чемпионате могут похвастать только нелогичным успехом в дерби с «Динамо». После сенсационного поражения от «Сочи» в отставку был отправлен Гильермо Абаскаль.
Таким образом, в Ростове-на-Дону должен был состояться дебют в РПЛ его помощника Владимира Слишковича, исполняющего обязанности главного тренера. Первый блин комом не вышел — его подопечные разошлись миром с петербуржцами, хотя и не вышли в следующий этап. Символично, что теперь ему предстояло сойтись с Валерием Карпиным. Специалист много лет отработал в «Спартаке», а весной ходили слухи о его возвращении. К слову, для него игра стала 300-й в Премьер-лиге.
Серб на этот раз решил сделать ставку на расстановку с тремя центральными защитниками. Это было логично, учитывая возвращение в строй Срджана Бабича. Причём компанию ему составили Алексис Дуарте и Никита Чернов, а Георгий Джикия вновь остался в запасе. А вот Роман Зобнин и Виктор Мозес продолжают восстанавливаться от травм. Александр Соболев же неожиданно остался в резерве уже по решению наставника. Место россиянина на острие занял Манфред Угальде. Хозяева также не обошлись без потерь в обороне. Из-за дисквалификации не попал в заявку быстро ставший основным в команде Умар Сако.
В стартовые 45 минут «Спартак» приятно удивил. Он продемонстрировал футбол, который никогда не показывал при Абаскале. Во-первых, красно-белые поразили здоровой агрессией. Они шли в любой стык до конца, не жалея ни себя, ни соперников. Во-вторых, фактически решили воспользоватья оружием жёлто-синих, сходу включив высокий прессинг.
И данная тактика работала. Уже в дебюте Максим Осипенко пару раз вынудили ошибиться. А после очередной потери он был вынужден сбивать Угальде ценой жёлтой карточки. В третьих, гости стремились действовать вертикально, а не разыгрывали мяч низом от своих ворот. Как только им удавалось вернуть себе снаряд, сразу следовал заброс вперёд на быстрых Медину, Угальде и Михаила Игнатова.
В основном это касалось костариканца, который классно цеплялся за мячи и раз за разом убегал от мощных неповоротливых защитников. А при позиционных атаках высоко по флангам поднимались Даниил Денисов и Александр Хлусевич, фактически превращавшиеся в крайних хавбеков.
А потому гол «Спартака» на 16-й минуте оказался полностью логичным. Причём он стал первым для команды в текущем сезоне РПЛ, забитым со стандарта. Медина выполнил отличную подачу в штрафную, а Хлусевич головой подправил снаряд в дальний угол.
К чести южан, они быстро пришли в себя, перехватили инициативу и создали несколько моментов. Самый опасный упустил Илья Вахания. Защитник на подборе после углового пробил с дальней дистанции, и Александр Максименко с огромным трудом выручил партнёров. Чуть позже Егор Голенков опять же на розыгрыше корнера немного не попал в створ из убойной позиции.
Однако когда москвичи вновь завладели преимуществом, оппоненты отыгрались. Показательно, что взломать чужую оборону они тоже смогли при помощи стандарта. Даниил Уткин выполнил подачу, а Голенков умудрился перепрыгнуть огромного Бабича и не оставил шансов Максименко.
Второй тайм вовсе превратился для «Ростова» в сплошные мучения. А началось всё с грубой ошибки Сергея Песьякова. Он ещё до перерыва в одном из эпизодов неосмотрительно выскочил из ворот, едва не позволив Угальде убежать от себя. Хорошо, голкипера успел подстраховать Вахания. Затем ему оказывали медицинскую помощь.
Видимо, повреждение и привело к помарке. Получив мяч от Осипенко, Песьяков выбил его прямо на Медину. Парагваец, не долго думая, закрутил снаряд в сетку. С одной стороны, москвичам повезло. С другой, сработал высокий прессинг и давление. А капитана соперников в очередной раз вынудили принимать решение в цейтноте.
Спустя всего несколько минут не лучшим образом сыграл уже сам Осипенко. В попытке отбить выстрел Бабича на подаче стандарта он сыграл рукой. И хотя мяч сперва попал ему в бедро и только потом срикошетил в кисть, Владимир Москалёв указал на «точку». Карпину же пришлось ещё перед пенальти из-за повреждения менять Песьякова на Никиту Медведева. Но Медина уверенно реализовал одиннадцатиметровый и оформил дубль.
Тренер пытался спасти игру заменами и бросил в бой Николая Комличенко, а позже и ещё нескольких исполнителей, но это не помогло. Рокировки, красно-белых, наоборот, сработали. На 76-й минуте свежий Соболев ворвался в штрафную и выполнил прострел. Виктор Мелёхин же выбил мяч прямо на ногу Кристоферу Мартинсу Перейре — 1:4.
В концовке жёлто-синие пошли вперёд всей командой, но моменты создавал «Спартак», пользуясь зияющими пустотами на чужой половине. Так, Даниил Пруцев убежал один на один с Медведевым и красиво перебросил его черпачком, однако не попал в створ. Следом Угальде с линии штрафной немного не попал в дальний.
И всё же на 94-й минуте подопечные Слишковича добились своего. Причём опять сработала рокировка. На этот раз умчать на рандеву с вратарём позволили Тео Бонгонде, и тот свой шанс не упустил.
«Спартак» не только одержал дебютную победу во главе с «и.о.» главного тренера, но и впервые в текущем сезоне РПЛ забил более четырёх мячей.
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