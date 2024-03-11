В «Ростове» заявили, что не ведут переговоров со «Спартаком» о возможном назначении Карпина
«Контактов со «Спартаком» у нас не было», — цитирует Рыскина «Матч ТВ».
По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, «Спартак» принял решение отправить Гильермо Абаскаля в отставку с поста главного тренера клуба.
Как сообщает «Матч ТВ», главный тренер сборной России интересен руководству «Спартака».
Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Спартак».