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В «Ростове» заявили, что не ведут переговоров со «Спартаком» о возможном назначении Карпина

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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался касательно возможного назначения главного тренера ростовского клуба Валерия Карпина в «Спартак».

«Контактов со «Спартаком» у нас не было», — цитирует Рыскина «Матч ТВ».

По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, «Спартак» принял решение отправить Гильермо Абаскаля в отставку с поста главного тренера клуба.

Как сообщает «Матч ТВ», главный тренер сборной России интересен руководству «Спартака».

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Спартак».

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