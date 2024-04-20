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Слишкович: на данный момент «Ростов» — самая стабильная команда РПЛ

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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказал мнение, что «Ростов» является самой стабильной командой РПЛ.

«Ростов» не просто набирает очки. Я бы сказал, что на данный момент это самая стабильная команда лиги. В гостях у этой команды никому не бывает легко. И, конечно, мы тоже готовимся к сложному матчу. Но мы едем в Ростов-на-Дону только за победой», — приводит слова Слишковича пресс-служба клуба.

Встречу между «Ростовом» и «Спартаком» обслужит бригада арбитра Владимира Москалёва.

Игра пройдёт 13 апреля в Ростове-на-Дону.

Ростовская команда занимает восьмое место в таблице Российской премьер-лиги с 34 очками. У столичного клуба седьмая позиция и 35 очков.

Ранее Слишкович высказался о своём назначении в «Спартак».

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