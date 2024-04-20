Слишкович: «Спартак» обратился с предложением принять команду, и я согласился

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о своём назначении.

«Честно могу сказать, что не ожидал такого. Но клуб обратился с предложением принять команду. И я согласился. Каких-то особенных эмоций я не испытал, потому что на это просто не было времени», — приводит слова Слишковича пресс-служба клуба.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Слишкович был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее в «Спартаке» заявили, что не вступали в переговоры с Юраном о трудоустройстве.