В «Спартаке» заявили, что не вступали в переговоры с Юраном о трудоустройстве

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о переговорах с главным тренером «Пари НН» Сергеем Юраном.

«Уважаем Юрана как нашего ветерана, но в переговоры о трудоустройстве клуб с ним не вступал», — цитирует Зеленова «Матч ТВ».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, с Юраном связывались из московского клуба по вопросу возможной работы в «Спартаке».

По информации источника, на замену Юрану агенты предложили назначить в «Пари НН» Владимира Слишковича.

Ранее в «Пари НН» подтвердили, что с Юраном связывались по поводу возможной работы в «Спартаке».