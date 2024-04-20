В «Пари НН» подтвердили, что с Юраном связывались по поводу возможной работы в «Спартаке»
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«Известно. Мы находимся в стадии активного обдумывания. Нет никаких решений, тем не менее мысли имеются», — цитирует Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, с Юраном связывались из московского клуба по вопросу возможной работы в «Спартаке».
По информации источника, на замену Юрану агенты предложили назначить в «Пари НН» Владимира Слишковича.
Ранее сообщалось, что назначение нидерландца Паскаля Янсена на пост главного тренера «Спартака» маловероятно.