В «Пари НН» подтвердили, что с Юраном связывались по поводу возможной работы в «Спартаке»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что представители «Спартака» связывались с главным тренером нижегородского клуба Сергеем Юраном.

«Известно. Мы находимся в стадии активного обдумывания. Нет никаких решений, тем не менее мысли имеются», — цитирует Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, с Юраном связывались из московского клуба по вопросу возможной работы в «Спартаке».

По информации источника, на замену Юрану агенты предложили назначить в «Пари НН» Владимира Слишковича.

Ранее сообщалось, что назначение нидерландца Паскаля Янсена на пост главного тренера «Спартака» маловероятно.