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Metaratings: «Спартак» не заинтересован в услугах Бурука

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Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук не является приоритетной целью «Спартака».
Metaratings: «Спартак» не заинтересован в услугах Бурука
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Как сообщает Metaratings, Бурук не входит в шорт-лист клуба. В «Спартаке» рассматривают преимущественно иностранных кандидатов из стран Евросоюза.

По информации Yeni Asir, красно-белые предлагают 50-летнему специалисту из Турции контракт с зарплатой €2,5 млн в год до вычета налогов.

Отмечается, что турок попросил время на раздумья, однако позитивно отнёсся к поступившему предложению со стороны российского клуба.

Ранее сообщалось, что новым наставником «Спартака» может стать Сергей Юран. 

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