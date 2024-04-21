Metaratings: «Спартак» не заинтересован в услугах Бурука
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Как сообщает Metaratings, Бурук не входит в шорт-лист клуба. В «Спартаке» рассматривают преимущественно иностранных кандидатов из стран Евросоюза.
По информации Yeni Asir, красно-белые предлагают 50-летнему специалисту из Турции контракт с зарплатой €2,5 млн в год до вычета налогов.
Отмечается, что турок попросил время на раздумья, однако позитивно отнёсся к поступившему предложению со стороны российского клуба.
Ранее сообщалось, что новым наставником «Спартака» может стать Сергей Юран.