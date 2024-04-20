Карпов: Юран может стать главным тренером «Спартака»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран может занять аналогичный пост в «Спартаке».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, с Юраном связывались из московского клуба касательно возможной работы в «Спартаке».

По информации источника, на замену Юрану агенты предложили назначить в «Пари НН» Владимира Слишковича.

В сезоне-2023/24 «Пари НН» набрал 28 очков и располагается на десятом месте в таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что назначение нидерландца Паскаля Янсена на пост главного тренера «Спартака» маловероятно.