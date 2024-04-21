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РБК: Абаскаля уволили из «Спартака» за отсутствие плана по исправлению ситуации

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Бывший главный тренер московского «Спартака» был отправлен в отставку со своего поста из-за неготовности предоставить антикризисный план руководству красно-белых.
РБК: Абаскаля уволили из «Спартака» за отсутствие плана по исправлению ситуации
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на два не связанных друг с другом источника, знакомых с ситуацией в клубе.

Отмечается, что изначально испанец должен был доработать с командой до конца сезона, однако ситуация изменилась после поражения от «Сочи» (0:1) в матче Российской премьер-лиги.

Увольнение специалиста, которое было объявлено 14 апреля, было решением спортивного директора клуба Томаша Амарала, сообщает издание.

Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 35 очков.

Ранее в «Спартаке» заявили, что не вступали в переговоры с Юраном о трудоустройстве.

 

 

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