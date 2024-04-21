РБК: Абаскаля уволили из «Спартака» за отсутствие плана по исправлению ситуации
- РИА Новости
Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на два не связанных друг с другом источника, знакомых с ситуацией в клубе.
Отмечается, что изначально испанец должен был доработать с командой до конца сезона, однако ситуация изменилась после поражения от «Сочи» (0:1) в матче Российской премьер-лиги.
Увольнение специалиста, которое было объявлено 14 апреля, было решением спортивного директора клуба Томаша Амарала, сообщает издание.
Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года.
В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 35 очков.
Ранее в «Спартаке» заявили, что не вступали в переговоры с Юраном о трудоустройстве.