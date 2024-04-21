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Белоголовцев: у Карпина есть комплекс из-за неудачного опыта работы в «Спартаке»

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Актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился мнением о потенциальном назначении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московский клуб.
Белоголовцев: у Карпина есть комплекс из-за неудачного опыта работы в «Спартаке»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Белоголовцев отметил, что не очень хочет увидеть Карпина у руля «Спартака» и в целом не верит в подобное развитие событий.

«Как бы он высоко ни поднимал голову, мне кажется, у него есть некий комплекс того, что в «Спартаке» у него ничего не получилось. Хотя, может быть, я ошибаюсь», — сказал Белоголовцев «Спорт-Экспрессу».

При этом он отметил, что нынешний наставник «Ростова» вырос в очень хорошего и сильного специалиста.

Карпин был главным тренером «Спартака» В 2009-2012 и 2012-2014 годах.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 35 очков.

Ранее в «Спартаке» заявили, что не вступали в переговоры с Юраном о трудоустройстве.

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