«Динамо» разгромило «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ

«Динамо» нанесло поражение «Пари НН» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе завершилась со счётом 4:1 в пользу столичной команды.

В составе «Динамо» мячи забили Константин Тюкавин (31-я минута), Даниил Фомин (44-я), Роберто Фернандес (57-я), Бителло (66-я). У нижегородского клуба отличился Николай Калинский (90-я, пенальти).

Таким образом, столичный клуб набрал 39 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице. «Пари НН» (28) располагается на десятой строчке.

Ранее ЦСКА в меньшинстве уступил «Ахмату» в матче 25-го тура РПЛ.