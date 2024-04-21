Личка: в матче с «Пари НН» увидел у «Динамо» командный дух
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«Сегодня я увидел командный дух. Мы работали вместе, на любой позиции. Старались решать ситуацию после потери мяча, атаковали, прессинговали», — приводит слова Лички «Матч ТВ».
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 4:1 в пользу столичной команды.
«Динамо» набрало 39 очков и осталось на третьем месте в турнирной таблице. «Пари НН» (28) располагается на десятой строчке.
Ранее Сергей Юран высказался о поражении от «Динамо».