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КДК РФС дисквалифицировал Рошу на два матча РПЛ, Дивеева — на один

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация приняла решение по защитникам ЦСКА Виллиану Роше и Игорю Дивееву.
КДК РФС дисквалифицировал Рошу на два матча РПЛ, Дивеева — на один
  • РИА Новости

«Роша дисквалифицирован на два матча РПЛ. КДК не применяет дополнительных санкций к Дивееву, кроме автоматической дисквалификации», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Встреча 25-го тура с «Ахматом» в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды.

По ходу игры у ЦСКА были удалены защитники Виллиан Роша (19-я минута, прямая красная), Игорь Дивеев (89-я).

Ранее в ЦСКА рассказали о готовности Акинфеева сыграть со «Спартаком».

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