КДК РФС дисквалифицировал Рошу на два матча РПЛ, Дивеева — на один
- РИА Новости
«Роша дисквалифицирован на два матча РПЛ. КДК не применяет дополнительных санкций к Дивееву, кроме автоматической дисквалификации», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».
Встреча 25-го тура с «Ахматом» в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды.
По ходу игры у ЦСКА были удалены защитники Виллиан Роша (19-я минута, прямая красная), Игорь Дивеев (89-я).
Ранее в ЦСКА рассказали о готовности Акинфеева сыграть со «Спартаком».