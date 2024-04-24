КДК РФС дисквалифицировал Рошу на два матча РПЛ, Дивеева — на один

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация приняла решение по защитникам ЦСКА Виллиану Роше и Игорю Дивееву.

«Роша дисквалифицирован на два матча РПЛ. КДК не применяет дополнительных санкций к Дивееву, кроме автоматической дисквалификации», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Встреча 25-го тура с «Ахматом» в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды.

По ходу игры у ЦСКА были удалены защитники Виллиан Роша (19-я минута, прямая красная), Игорь Дивеев (89-я).

Ранее в ЦСКА рассказали о готовности Акинфеева сыграть со «Спартаком».