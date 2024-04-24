В ЦСКА рассказали о готовности Акинфеева сыграть со «Спартаком»
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«Игорь Владимирович жив-здоров, тренируется в общей группе, готовится к дерби», — цитирует Брейдо «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Акинфеев пропустил встречу 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Перед матчем с грозненским клубом главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил отсутствие Акинфеева в стартовом составе.
Матч ЦСКА и «Спартака» пройдёт в четверг, 25 апреля, и начнётся в 20:30 мск.
На данный момент красно-белые занимают четвёртую позицию в таблице РПЛ — в их активе 38 очков. Красно-синие находятся на шестой строчке с 37 баллами.
Ранее Алдонин заявил, что потери в составе станут проблемой для ЦСКА в матче со «Спартаком».