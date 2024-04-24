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В ЦСКА рассказали о готовности Акинфеева сыграть со «Спартаком»

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Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что голкипер армейского клуба Игорь Акинфеев тренируется в общей группе перед матчем 21-го тура со «Спартаком».
В ЦСКА рассказали о готовности Акинфеева сыграть со «Спартаком»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Игорь Владимирович жив-здоров, тренируется в общей группе, готовится к дерби», — цитирует Брейдо «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Акинфеев пропустил встречу 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Перед матчем с грозненским клубом главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил отсутствие Акинфеева в стартовом составе.

Матч ЦСКА и «Спартака» пройдёт в четверг, 25 апреля, и начнётся в 20:30 мск.

На данный момент красно-белые занимают четвёртую позицию в таблице РПЛ — в их активе 38 очков. Красно-синие находятся на шестой строчке с 37 баллами.

Ранее Алдонин заявил, что потери в составе станут проблемой для ЦСКА в матче со «Спартаком».

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