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Алдонин: потери в составе станут проблемой для ЦСКА в матче со «Спартаком»

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о матче 26-го тура со «Спартаком».
Алдонин: потери в составе станут проблемой для ЦСКА в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Конечно, потери в составе станут проблемой для ЦСКА. Тем более что Роша, Дивеев и Файзуллаев — игроки основы. Дерби со «Спартаком» — принципиальнейший матч, очень важный. Поэтому тренерскому штабу придется как‑то выходить из этой ситуации», — приводит слова Алдонина «Матч ТВ».

Встреча 25-го тура с «Ахматом» в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды.

По ходу игры у ЦСКА были удалены защитники Виллиан Роша (19-я минута, прямая красная), Игорь Дивеев (89-я).

Ранее Роша извинился за удаление в матче с «Ахматом».

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