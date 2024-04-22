Алдонин: потери в составе станут проблемой для ЦСКА в матче со «Спартаком»
- РИА Новости
«Конечно, потери в составе станут проблемой для ЦСКА. Тем более что Роша, Дивеев и Файзуллаев — игроки основы. Дерби со «Спартаком» — принципиальнейший матч, очень важный. Поэтому тренерскому штабу придется как‑то выходить из этой ситуации», — приводит слова Алдонина «Матч ТВ».
Встреча 25-го тура с «Ахматом» в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды.
По ходу игры у ЦСКА были удалены защитники Виллиан Роша (19-я минута, прямая красная), Игорь Дивеев (89-я).
Ранее Роша извинился за удаление в матче с «Ахматом».