Защитник ЦСКА Роша извинился за удаление в матче с «Ахматом»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о своём удалении в матче 25-го тура с «Ахматом».

«Был естественный игровой эпизод. Я приношу свои извинения нашим болельщикам и моим партнёрам по команде. Просто был эпизод, где игрок соперника был с мячом и я сделал шаг в сторону, чтобы попытаться отобрать мяч, — соперник убрал мяч и оставалась его нога», — цитирует Рошу «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды.

По ходу игры у ЦСКА были удалены защитники Виллиан Роша (19-я минута, прямая красная), Игорь Дивеев (89-я).

Таким образом, грозненский клуб набрал 23 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. ЦСКА (37) располагается на пятой строчке.

Ранее гол Рыбчинского принёс «Балтике» победу над «Крыльями» в матче 25-го тура РПЛ.