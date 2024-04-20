Федотов объяснил отсутствие Акинфеева в стартовом составе на матч с «Ахматом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался касательно отсутствия голкипера Игоря Акинфеева в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Почему Тороп и Чалов в старте? Мы играли матч Кубка, там себя проявили. Здесь абсолютно нет никаких секретов. Оставить Акинфеева в запасе — нормальная ситуация. Посмотрите на напряжённый график — это седьмая игра в течение месяца. И график становится лишь плотнее», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Встреча между командами состоится в Москве на «ВЭБ Арене». Начало встречи — в 19:30 мск.

В составе армейского клуба появятся Тороп, Гайич, Агапов, Роша, Мойзес, Зделар, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Мусаев.

У «Ахмата» выйдут Шелия, Богосавац, Гандри, Семёнов, Тодорович, Шатара, Тимофеев, Ковачев, Садулаев, Камило, Агаларов.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о победе над «Балтикой» в матче Пути РПЛ Кубка России.