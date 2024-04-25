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Экс-президент «Локомотива» Смородская назвала ЦСКА и «Спартак» весьма средними командами

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о предстоящем матче перенесённого 21‑го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
Экс-президент «Локомотива» Смородская назвала ЦСКА и «Спартак» весьма средними командами
  • РИА Новости

«Мне кажется, будет реально серьёзная битва. Дерби всея Руси, как говорят об этом противостоянии, — это правильное определение. Тут очень сложно предсказать, чем всё закончится. Встречаются две средние команды на данный момент. Весьма средние», — сказала Смородская «Матч ТВ».

Из‑за полученных дисквалификаций участие в матче не примут сразу три игрока армейцев: Виллиан Роша, Игорь Дивеев и Аббосбек Файзуллаев.

Встреча начнётся 25 апреля в 20:30 мск. 

В турнирной таблице команды располагаются на соседних позициях: «Спартак» занимает пятую строчку с 38 очками, а ЦСКА — шестую с 37 турнирными баллами.

Ранее ЦСКА анонсировал первое в истории женское дерби со «Спартаком» видеороликом.

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