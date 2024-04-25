На фоне проблем «Краснодара»: «Зенит» проиграл «Рубину», но остался фаворитом чемпионской гонки РПЛ

«Зенит» сенсационно проиграл «Рубину» в 21-м туре РПЛ и позволил «Краснодару» сократить отставание в турнирной таблице до одного очка. И до предела обострить борьбу за чемпионство, которая обещает стать одной из самых напряжённых за последние годы. Способны ли подопечные Мурада Мусаева свергнуть гегемона российского футбола и что может помешать петербуржцам завоевать десятый трофей в истории — в материале RT.

ЦСКА и «Спартак» ещё не успели встретиться в главном дерби страны, а перенесённый на конец апреля 21-й тур РПЛ уже стал одним из самых событийных. А также важных с точки зрения борьбы за чемпионство, которую многие посчитали завершённой после отставки Владимира Ивича и нескольких неудач «Краснодара» весной. Однако «Зенит» внезапно преподнёс своему конкуренту подарок и на своём поле сенсационно уступил «Рубину», заставив вновь заговорить о гонке за золото.

Безусловно, назвать произошедшее с «Зенитом» на «Газпром Арене» можно не иначе, как неудачным стечением обстоятельств. По игре петербуржцы были наголову сильнее «Рубина» и почти в четыре раза превзошли его по ожидаемым голам (1,98 — 0,59), но при этом так и не смогли поразить ворота Юрия Дюпина. В то время как сами пропустили дважды — сначала забил Мирлинд Даку, а потом и бывший капитан «Краснодара» Александр Мартынович, что было довольно символично.

И «Краснодар» осечкой гегемона РПЛ воспользовался, пусть и сам выступил далеко не идеально. Да, «быки» забили трижды, а Джон Кордоба оформил дубль и не только оторвался от Константина Тюкавина в гонке бомбардиров, но и приблизился к её лидеру — Матео Кассьерре. Но при этом в обороне снова испытали много проблем, позволив разразиться дуплетом Даниле Козлову. При этом в компенсированное время тот мог отличиться и в третий раз, но «простил» черно-зелёных.

Так или иначе, за пять туров до конца отставание «Краснодара» от «Зенита» сократилось до одного очка. А подопечные Сергея Семака в очередной раз продемонстрировали, что в этом сезоне уже не представляют из себя машину, сметающую всех на своём пути. И не важно, в чём причина кризиса — в пресыщенности победами и потере мотивации или отъезде Малкома, на протяжении нескольких лет остававшегося лидером сине-бело-голубых. Петербуржцы уже потерпели пять поражений, хотя в последние четыре соревновательных года не проигрывали более трёх матчей. И дали понять, что в этот раз как никогда уязвимы.

Да, намёки были и раньше. Всё началось с не самого яркого выступления в Суперкубке России с ЦСКА, продолжилось поражениями от «Динамо» и «Оренбурга», двумя фиаско в противостояниях с «Локомотивом», во многом помешавших «Зениту» завершить первую часть сезона в статусе лидера. Да и потом осечки случались. Достаточно вспомнить ничью с кризисным «Спартаком» и терпящими бедствие «Крыльями Советов». Но даже это не помешало ему вернуться на первое место в таблице, ведь параллельно оступались и противники, а тот же «Краснодар» даже успел отправить в отставку Александра Ивича.

Тем не менее, сейчас «быки» — единственные, кто способен побороться за чемпионство. Остальных принимать во внимание бессмысленно, ведь отставание слишком велико. Например, «Динамо» от первого места отделяют аж шесть очков, а «Локомотив» — девять. В случае победы над ЦСКА столько же будет «гореть» и «Спартак», но в нынешних условиях считать красно-белых реальными претендентами на трофей сложно — попадание в тройку будет сродни подвигу.

Несомненно, номинальный фаворит гонки за золотом заранее известен. За «Зенит» говорят сильный и глубокий состав, а также колоссальный чемпионский опыт, о котором «Краснодару» остаётся только мечтать. Важным фактором может стать и разница в уровне тренеров, ведь поставить в один ряд Семака и Мусаева пока не представляется возможным. Несмотря на все достоинства, Мурад пока не добивался успеха на высоком уровне, а за исключением родного коллектива и юношеской сборной России работал лишь в «Сабахе». И в феврале покинул его после поражения от «Карабаха» в Кубке Азербайджана с унизительным счётом 1:7.

Так что же может уровнять шансы в дуэли двух команд? Разве что чересчур насыщенный календарь «Зенита» в последний месяц. Ведь петербуржцам предстоит не только пять раз сыграть в чемпионате, но также провести изматывающую дуэль с ЦСКА в Кубке России, способную отнять у них много сил.

Если говорить сугубо об РПЛ, то коллективы находятся в примерно равных условиях. В оставшихся турах оба померятся силами со сражающимся за тройку «Динамо» и бьющимся за выживание «Ахматом», а также ещё двумя командами из верхней части таблицы и одним аутсайдером. В случае с «Зенитом» речь идёт о ЦСКА, «Ростове» и «Факеле», с «Краснодаром» — о «Спартаке», «Крыльях» и «Сочи» соответственно.

С учётом того, с каким трудом «быки» брали верх над «Пари НН» и «Балтикой», кажется крайне маловероятным, что Мусаев сумеет не допустить очковых потерь на этом отрезке. Но даже если ему это удастся, на финише его ждёт битва с «Динамо», которое вряд ли утратит мотивацию к тому моменту. Чего не скажешь о «Ростове», уже сейчас имеющем лишь теоретические шансы на попадание в топ-3.

Несомненно, от форс-мажоров никто не застрахован, включая «Зенит», который в нынешнем сезоне пропускает значительно больше ожидаемого (-3,2 xGA). Отсутствие стабильного первого номера способно сыграть с ним злую шутку и лишить ещё пары очков, но будет ли этого достаточно «Краснодару»? Ведь при Мусаеве тот уже уступил прямому конкуренту, упустил победу над «Локомотивом», а «Пари НН» и «Балтику» прошёл «на тоненького». И постепенно вновь превратился в команду, регулярно проваливающую концовки и испытывающую огромные сложности, когда необходимо спокойно удержать нужный счёт. И прогресса в этом плане ждать не приходится.

По сути, «Краснодару» необходимо чудо. Но есть ли предпосылки к тому, что оно произойдёт, станет известно уже в выходные. Ведь там можно будет оценить, как «Зенит» отреагирует на фиаско во встрече с «Рубином». Если разъярённые петербуржцы катком пройдутся по «Динамо», то получат огромный заряд эмоций и уже вряд ли упустят своё. Но если нет, то у «быков» появится шанс. Правда, воспользоваться им будет крайне непросто.