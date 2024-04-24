«Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в перенесённом матче 21-го тура РПЛ

Московское «Динамо» на выезде одержало победу над «Оренбургом» в перенесённом матче 21-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Стартовые 45 минут игры голов зрителям не принесли, а первый забитый мяч в этой встрече на 55-й минуте забил форвард бело-голубых Константин Тюкавин, отличившийся уже 12-й раз в текущем сезоне.

На 72-й минуте камерунский нападающий команды гостей Николас Нгамалё упрочил преимущество столичной команды, однако уже через пять минут нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья отквитал для хозяев один мяч.

«Оренбург» вновь подтвердил статус команды, которая лидирует по голам, забитым в концовках матчей РПЛ. Гол аргентинца стал уже 12-м таким для его команды.

Однако на большее хозяев не хватило — «Динамо» добавляет 3 очка в свою копилку.

Подопечные Марцела Лички продолжают занимать третье место в турнирной таблице чемпионата — в их активе 44 очка. «Оренбург» располагается на 12-й строчке с 26 турнирыми баллами.