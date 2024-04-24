«Локомотив» забил два мяча после 90-й минуты и вырвал победу в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с «Пари НН»

Нижегородский «Пари НН» на своём поле уступил московскому «Локомотиву» в перенесённом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дублем в составе нижегородского коллектива отметился хавбек Николай Калинский, который на 35-й и 57-й минуте встречи дважды реализовал пенальти.

Подопечные Сергея Юрана, ведя 2:0, были близки к взятию реванша за поражение в матче первого круга — тогда железнодорожники оказались сильнее со счётом 1:0.

Однако гости сумели найти в себе силы не только отыграться, но и одержать волевую победу. Сначала на 75-й минуте Тимур Сулейманов забил в ворота своей бывшей команды, а затем красно-зелёные отправили мяч в ворота Артура Нигматуллина ещё дважды на 92-й и 96-й минутах: Антон Миранчук (с пенальти) и Александр Сильянов установили окончательный счёт в матче — 2:3.

Для защитника «Локомотива» этот забитый мяч стал первым в сезоне.

Для нижегородцев это поражение стало пятым подряд в рамках РПЛ. Они занимают десятую позицию в турнирной таблице с 28 очками.

Московская команда после этой победы занимает четвёртую строчку, набрав 41 турнирный балл.

Ранее «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в перенесённом матче 21-го тура РПЛ.