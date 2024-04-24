«Зенит» проиграл «Рубину» в перенесённом матче 21-го тура РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» на своём поле уступил казанскому «Рубину» в перенесённом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 0:2.

В первом тайме команды отличиться не сумели, а в начале второго игрового отрезка гости вышли вперёд после точного удара албанского форварда Мирлинда Даку, для которого этот забитый мяч стал шестым в текущем розыгрыше РПЛ.

На 67-й минуте казанцы упрочили своё преимущество: белорусский защитник Александр Мартынович забил свой второй мяч в сезоне.

Стоит отметить, что сине-бело-голубые проиграли впервые за 11 последних матчей во всех официальных турнирах.

В параллельном матче главный конкурент «Зенита» за золотые медали — «Краснодар» — взял верх над «Балтикой» со счётом 3:2.

Таким образом, санкт-петербургский коллектив продолжает лидировать в турнирной таблице, однако «Краснодар» сумел приблизиться к подопечным Сергея Семака вплотную: у команд 50 и 49 очков в турнирной таблице соответственно.

«Рубин с 36 турнирными баллами располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» забил два мяча после 90-й минуты и вырвал победу в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с «Пари НН».