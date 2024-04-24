Семак считает, что «Рубину» в матче с «Зенитом» улыбнулась удача

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча своей команды против казанского «Рубина» (0:2) в перенесённом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В первом тайме надёжно играли в обороне, но во втором позволили сопернику забить. Имели большое преимущество, но конвертировать его в голевые моменты мы не смогли. Сопернику улыбнулась удача», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

После сегодняшнего поражения «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, однако «Краснодар» сумел приблизиться к подопечным Сергея Семака вплотную: у команд 50 и 49 очков в турнирной таблице соответственно.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» забил два мяча после 90-й минуты и вырвал победу в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с «Пари НН».