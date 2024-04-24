Футболист Йевтич рассказал, почему остался в России после начала СВО
- РИА Новости
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«Как стало возможным, что я являюсь одним из главных долгожителей «Рубина»? Одна из моих главных сильных сторон — это терпение. <...> Очень надеюсь, что всё рано или поздно закончится», — сказал Йевтич Metaratings.ru.
Он отметил, что является профессиональным спортсменом, а следовательно, должен фокусироваться на своей работе.
Йевтич выступает за «Рубин» с 2020 года. В составе казанского клуба он провёл 47 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи. У футболиста также есть сербское гражданство.
Ранее Левитин заявил, что спортсмены из РФ не должны подписывать документы, дискриминирующие участников СВО.