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Футболист Йевтич рассказал, почему остался в России после начала СВО

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Швейцарский полузащитник казанского «Рубина» Дарко Йевтич объяснил, почему продолжает выступать за клуб из России.
Футболист Йевтич рассказал, почему остался в России после начала СВО
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Как стало возможным, что я являюсь одним из главных долгожителей «Рубина»? Одна из моих главных сильных сторон — это терпение. <...> Очень надеюсь, что всё рано или поздно закончится», — сказал Йевтич Metaratings.ru.

Он отметил, что является профессиональным спортсменом, а следовательно, должен фокусироваться на своей работе.

Йевтич выступает за «Рубин» с 2020 года. В составе казанского клуба он провёл 47 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи. У футболиста также есть сербское гражданство. 

Ранее Левитин заявил, что спортсмены из РФ не должны подписывать документы, дискриминирующие участников СВО.

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