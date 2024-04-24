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Левитин: спортсмены из РФ не должны подписывать документы, дискриминирующие участников СВО

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Помощник президента РФ Игорь Левитин поделился мнением об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Левитин: спортсмены из РФ не должны подписывать документы, дискриминирующие участников СВО
  • AFP
  • © Geoffroy VAN DER HASSELT

«Олимпиада — это Олимпиада не стран, а спортсменов. Здесь позиция такая, что это право каждого спортсмена. Если спортсмен решит ехать на Олимпийские игры, он туда едет в качестве нейтрального спортсмена», — сказал Левитин в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что главное — не подписывать документы, дискриминирующие участников специальной военной операции, которые выполняют работу на передовой.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее российская пятиборка Баташова рассказала, как её выгнали из сборной за получение нейтрального статуса.

 

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