Баташова рассказала, как её выгнали из сборной за получение нейтрального статуса
- РИА Новости
«Я подала бумаги на статус, предупредила федерацию. Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали. Федерация не то что не помогла, меня сразу уволили из сборной. Но моя мечта дороже денег», — цитирует Баташову СЭ.
Она добавила, что все расходы на подготовку взяла на себя, ей также помогали друзья и спонсоры.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Владимир Сальников заявил, что Олимпийские игры утратили статус абсолютной ценности в спорте.