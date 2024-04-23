Баташова рассказала, как её выгнали из сборной за получение нейтрального статуса

Российская пятиборка Ульяна Баташова рассказала о реакции команды на её попытки выступать в международных стартах под нейтральным флагом.

«Я подала бумаги на статус, предупредила федерацию. Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали. Федерация не то что не помогла, меня сразу уволили из сборной. Но моя мечта дороже денег», — цитирует Баташову СЭ.

Она добавила, что все расходы на подготовку взяла на себя, ей также помогали друзья и спонсоры.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Владимир Сальников заявил, что Олимпийские игры утратили статус абсолютной ценности в спорте.