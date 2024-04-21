Сальников считает, что Олимпийские игры утратили статус абсолютной ценности в спорте

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников высказал своё мнение об Олимпийских играх в их нынешнем проявлении.

«Давайте скажем об абсолютных ценностях: сейчас это уже не олимпийское золото, это было в прошлом. До нынешнего момента вершиной спортивного олимпа были Олимпийские игры, но сейчас это утрачено», — сказал Сальников ТАСС.

По его словам, спортсменам необходимо искать другие спортивные вершины, которые будут соответствовать вложенным ими ресурсам.

Он подчеркнул, что если тот или иной спортсмен покажет на внутренних стартах результат, превосходящий результаты участников Олимпиады, то получит уважение и признание от народа и даже от соперников.

Ранее Сальников назвал абсурдным отношение МОК к проведению Игр дружбы в России.