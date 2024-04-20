Сальников назвал абсурдным отношение МОК к проведению Игр дружбы

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников назвал абсурдным отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к проведению Игр дружбы.

«Уровень абсурда зашкаливает. Но я считаю, что на это не надо обращать внимания, надо делать свое дело», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

В МОК призвали иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в соревнованиях.

Ранее Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы.