Сальников назвал абсурдным отношение МОК к проведению Игр дружбы
- AFP
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«Уровень абсурда зашкаливает. Но я считаю, что на это не надо обращать внимания, надо делать свое дело», — приводит слова Сальникова ТАСС.
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.
В МОК призвали иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в соревнованиях.
Ранее Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы.