Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы в России.

Документ опубликован на сайте правовых актов.

Принятие законопроекта позволит создать нормативное правовое регулирование, необходимое для успешной подготовки и проведения соревнований.

Также его принятие позволит создать предпосылки для формирования образцовой модели в целях последующего проведения в иностранных государствах.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

Ранее Николай Валуев высказал мнение, почему Международный олимпийский комитет (МОК) выступает против Игр дружбы.