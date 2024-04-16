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Валуев: МОК выступает против Игр дружбы из-за страха остаться без денег

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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказал мнение, почему Международный олимпийский комитет (МОК) выступает против Игр дружбы.
Валуев: МОК выступает против Игр дружбы из-за страха остаться без денег
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Думаю, что они видят в этом некое зарождение альтернативы, которая уже была. Повторение подобного — это потеря авторитета и денег. Авторитет они уже потеряли, осталось потерять деньги, чего они боятся. Хотят задавить в самом зародыше эту инициативу. Ничего у них не получится», — цитирует Валуева РИА Новости.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

Ранее Байсултанов призвал сделать Игры дружбы лучше Олимпиады.

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