Байсултанов призвал сделать Игры дружбы лучше Олимпиады

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов высказал мнение об Играх дружбы.

«Давайте объединимся и сделаем Игры дружбы на достойном уровне. От нас зависит, надо было здесь переключиться и перестать бояться. Включат в санкционный список — ну и чёрт с ним. Давайте сделаем так, чтобы Игры дружбы были намного круче, чем Олимпийские игры», — сказал Одес Байсултанов на форуме «Мы вместе. Спорт».

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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