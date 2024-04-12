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Леонова поддержала спортсменов, которые готовы выступать под нейтральным флагом

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Российская фигуристка Алёна Леонова прокомментировала участие отечественных спортсменов на международной арене в нейтральном статусе.

«Лично я бы стала выступать. Дело каждого. Но я поддерживаю тех, кто готов выйти на международку даже без флага и гимна, чтобы показать себя, наше катание, посмотреть на других», — цитирует Леонову «Татар-Информ»

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Алёна Леонова отреагировала на обвинения в адрес Камилы Валиевой в употреблении допинга.

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