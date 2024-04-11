Леонова: Валиева сама не ходила в аптеку покупать себе допинг

Российская фигуристка Алёна Леонова отреагировала на обвинения в адрес Камилы Валиевой в употреблении допинга.

«Камила не ходила же в аптеку покупать себе допинг. Она оказалась в такой ситуации, все обвинения незаслуженны. Просто нашли уникальную спортсменку и устранили её», — цитирует Леонову «Татар-Информ».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Валиева приняла участие в выпуске «Новой фабрики звёзд».