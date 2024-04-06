Валиева приняла участие в выпуске «Новой Фабрики звёзд»
- AFP
В рамках проекта спортсменка провела с участниками утреннюю зарядку. Она была тепло встречена конкурсантами.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее сообщалось, что Минспорт не включил никого из фигуристок в сборную России вместо Валиевой.