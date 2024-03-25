Минспорт не включил никого из фигуристок в сборную России вместо Валиевой

Министерство спорта России не включило никого из фигуристок в сборную России вместо Камилы Валиевой.

«Изменений относительно включения кого-либо вместо Валиевой не было», — приводит слова источника РИА Новости.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Вместо Валиевой в основу сборной могли включить Веронику Яметову, Анну Щербакову или Александру Трусову.

Ранее сообщалось, что Валиевой перестали выплачивать президентскую стипендию.