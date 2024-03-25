В пресс-службе Министерства спорта РФ сообщили, что фигуристке Камиле Валиевой перестали выплачивать президентскую стипендию.

«Валиева в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. Выплата стипендии президента Российской Федерации ей прекращена», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее глава ISU заявил, что в организации удивились тому, что фигуристке Камиле Валиевой назначали большое количество препаратов.