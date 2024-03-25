Валиевой перестали выплачивать президентскую стипендию
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«Валиева в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. Выплата стипендии президента Российской Федерации ей прекращена», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее глава ISU заявил, что в организации удивились тому, что фигуристке Камиле Валиевой назначали большое количество препаратов.