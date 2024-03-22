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Глава ISU: удивились, что у 15-летней Валиевой было обнаружено почти 60 веществ

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Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель заявил, что в организации удивились тому, что фигуристке Камиле Валиевой назначали большое количество препаратов.
Глава ISU: удивились, что у 15-летней Валиевой было обнаружено почти 60 веществ
  • РИА Новости

«Мы были удивлены, что у 15-летней Валиевой было обнаружено почти 60 веществ. Это уже вопрос не только чистого спорта, но и вопрос безопасности спортсменов», — приводит слова Ким Чжэ Ель Sports.ru.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Позднее появилась информация, что в период с 2020 по 2021 год спортсменке назначили около 60 разрешённых препаратов и добавок.

Ранее в WADA заявили, что ISU стоит пристальнее проверять на допинг фигуристок из группы Этери Тутберидзе.

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