Рахимов заявил, что нельзя называть чудом победу «Рубина» над «Зенитом» в 21-м туре РПЛ
Рахимов, отвечая на вопрос, можно ли сегодняшний триумф его подопечных назвать чудом, ответил, что не согласен с такой формулировкой.
«Я считаю, что так говорить нельзя, но это не чудо, по моему мнению. Если мы берём игру, то команда играла очень организованно и дисциплинированно. Мы выполнили план, который у нас был заготовлен на 80%», — цитирует Рахимова «Спорт-Экспресс».
После сегодняшнего поражения «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, однако «Краснодар» сумел приблизиться к подопечным Сергея Семака вплотную: у команд 50 и 49 очков в турнирной таблице соответственно.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» забил два мяча после 90-й минуты и вырвал победу в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с «Пари НН».