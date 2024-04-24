Рахимов заявил, что нельзя называть чудом победу «Рубина» над «Зенитом» в 21-м туре РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов подвёл итоги матча против санкт-петербургского «Зенита» (2:0) в перенесённом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Рахимов, отвечая на вопрос, можно ли сегодняшний триумф его подопечных назвать чудом, ответил, что не согласен с такой формулировкой.

«Я считаю, что так говорить нельзя, но это не чудо, по моему мнению. Если мы берём игру, то команда играла очень организованно и дисциплинированно. Мы выполнили план, который у нас был заготовлен на 80%», — цитирует Рахимова «Спорт-Экспресс».

После сегодняшнего поражения «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, однако «Краснодар» сумел приблизиться к подопечным Сергея Семака вплотную: у команд 50 и 49 очков в турнирной таблице соответственно.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» забил два мяча после 90-й минуты и вырвал победу в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с «Пари НН».