Дубль Кордобы принёс «Краснодару» победу над «Балтикой» в перенесённом матче 21-го тура РПЛ

«Краснодар» на своём поле одержал победу над калининградской «Балтикой» в перенесённом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 3:2.

Единственный мяч в первом тайме забил лучший бомбардир «Краснодара» колумбиец Джон Кордоба, для которого он стал 13-м в текущем сезоне.

В начале второго игрового отрезка на 50-й минуте Эдуард Сперцян упрочил преимущество хозяев, однако уже через семь минут Данила Козлов сократил отставание гостей.

На 61-й минуте Кордоба оформил дубль, а под занавес основного времени матча тем же ответил Козлов, который также забил свой второй мяч в этой встрече и установил окончательный счёт в матче.

В параллельной встрече главный конкурент южан в борьбе за чемпионство санкт-петербургский «Зенит» дома уступил «Рубину» со счётом 0:2.

Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, но подопечные Мурада Мусаева сумели вплотную приблизиться к команде с берегов Невы: у коллективов 50 и 49 очков соответственно.

«Балтика», возглавляемая Сергеем Игнашевичем, расположилась на 14-й строчке турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» забил два мяча после 90-й минуты и вырвал победу в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с «Пари НН».