«Ъ»: операторы связи блокируют около 300 тысяч серых сим-карт в неделю
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Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в операторе связи и на телеком-рынке.
«Всё это происходит в рамках борьбы с серым рынком сим-карт, которая началась в прошлом году. Сейчас процесс взаимодействия с Роскомнадзором настроили, всё поставлено на поток», — объясняет источник.
Отмечается, что до сентября 2023 года один раз в неделю операторам приходили списки номеров от Роскомнадзора, данные абонентов, по которым нужно провести проверку.
В итоге после актуализации данных Роскомнадзор присылал уже список номеров на блокировку услуг связи.
Теперь ведомство присылает списки сразу на блокировку.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков прокомментировал инициативу Совета Федерации приравнять сим-карты к средствам платежа. По его словам, таким образом авторы проекта намерены бороться с рынком «серых» сим-карт.