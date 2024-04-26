«Ъ»: операторы связи блокируют около 300 тысяч серых сим-карт в неделю

Операторы связи по требованию Роскомнадзора в рамках борьбы с серым рынком блокируют в среднем около 300 тыс. сим-карт в неделю.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в операторе связи и на телеком-рынке.

«Всё это происходит в рамках борьбы с серым рынком сим-карт, которая началась в прошлом году. Сейчас процесс взаимодействия с Роскомнадзором настроили, всё поставлено на поток», — объясняет источник.

Отмечается, что до сентября 2023 года один раз в неделю операторам приходили списки номеров от Роскомнадзора, данные абонентов, по которым нужно провести проверку.

В итоге после актуализации данных Роскомнадзор присылал уже список номеров на блокировку услуг связи.

Теперь ведомство присылает списки сразу на блокировку.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков прокомментировал инициативу Совета Федерации приравнять сим-карты к средствам платежа. По его словам, таким образом авторы проекта намерены бороться с рынком «серых» сим-карт.