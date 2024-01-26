Аналитик Кусков прокомментировал меры борьбы с «серыми» симками в России

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков прокомментировал инициативу Совета Федерации приравнять сим-карты к средствам платежа.

Таким образом авторы проекта намерены бороться с рынком «серых» сим-карт, объяснил эксперт в разговоре с телеканалом «Звезда».

По его словам, несмотря на обилие уже принятых мер, сим-карту без паспорта до сих пор можно приобрести на столичных вокзалах.

«Вариант либо принимать что предлагают, либо полностью ограничить продажу карт, оставив это право только за салонами связи», — добавил Кусков.

Ранее эксперт и куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что в России увеличилось число случаев квишинга, представляющего собой вид мошенничества с использованием поддельных QR-кодов.