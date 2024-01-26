Аналитик Кусков прокомментировал меры борьбы с «серыми» симками в России
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Таким образом авторы проекта намерены бороться с рынком «серых» сим-карт, объяснил эксперт в разговоре с телеканалом «Звезда».
По его словам, несмотря на обилие уже принятых мер, сим-карту без паспорта до сих пор можно приобрести на столичных вокзалах.
«Вариант либо принимать что предлагают, либо полностью ограничить продажу карт, оставив это право только за салонами связи», — добавил Кусков.
Ранее эксперт и куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что в России увеличилось число случаев квишинга, представляющего собой вид мошенничества с использованием поддельных QR-кодов.