В ОНФ предупредили о новом виде мошенничества с поддельными QR-кодами

Эксперт и куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что в России увеличилось число случаев квишинга, представляющего собой вид мошенничества с использованием поддельных QR-кодов.

«Вы привыкли, например, через СБП считывать QR-код и платить. А мошенники подделывают QR-код, высвечивается платёжная форма, но на самом деле вы через неё переводите деньги злоумышленникам, а не тем, кому собирались», — объяснила она в интервью Радио Sputnik.

Эксперт также сообщила, что посредством QR-кодов предлагают скачивать мошеннические приложения для взлома телефона.

Помимо прочего, аферисты могут подделывать QR-коды для оплаты привычных россиянам товаров и услуг, а также рассылать письма от имени реальных компаний с графическими метками, ведущими на фишинговые сайты, добавила Храпунова.

Ранее специалист по информационной безопасности и руководитель проектов Координационного центра доменов .ru/.рф Евгений Панков сообщил, что в Рунете к октябрю 2023 года число фишинговых сайтов увеличилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.