Киберэксперт Панков: число фишинговых ресурсов в рунете выросло втрое в октябре

Специалист по информационной безопасности и руководитель проектов Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ) Евгений Панков сообщил, что в рунете к октябрю 2023 года число фишинговых сайтов увеличилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в КЦ от компетентных организаций («Лаборатория Касперского», «Ростелеком Солар», F.A.C.C.T. и других) за октябрь поступило 8219 заявок на блокировку потенциально опасных доменов. Это рекордное число обращений для одного месяца за всю историю КЦ, сообщил Панков в разговоре с «Газетой.Ru».

«Это в 3,6 раза больше, чем в октябре прошлого года (2240 обращений), и превышает количество обращений за весь 2019 год вообще (7456 обращений)», — уточнил он.

Так, в октябре в зонах .ru и .рф было заблокировано более 8000 вредоносных доменов — в 3,7 раза больше, чем в октябре 2022-го.

Порядка 90% поступивших в КЦ обращений касались фишинговых ресурсов, добавил эксперт.

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