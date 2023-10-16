В уральском ЦБ предупредили о схеме мошенничества со «спецсчётом» в Банке России
- Gettyimages.ru
- © 1715d1db_3
Мошенники сообщают жертве, что с её счёта пытаются украсть деньги, и предлагают перевести средства на «безопасный» счёт в Центробанке, прокомментировали URA.RU в пресс-службе ЦБ.
«Но теперь мошенники также внушают жертве, что сбережения на «спецсчёт» переводятся временно, а потом всю сумму возместят наличными в общественной приёмной Банка России в Москве», — уточнили в ведомстве.
При этом человека действительно записывают на личный приём в общественную приёмную Банка России, он получает смс-подтверждение с короткого номера Банка России 300, что повышает доверие жертвы к аферистам.
Ранее киберэксперт Генрих Девяткин раскрыл уловки мошенников для доступа к банковским данным.