В уральском ЦБ предупредили о схеме мошенничества со «спецсчётом» в Банке России

В пресс-службе Уральского ГУ Банка России рассказали, что в регионе набирает обороты схема мошенничества, построенная на уловке о «специальном» счёте в Центробанке.

Мошенники сообщают жертве, что с её счёта пытаются украсть деньги, и предлагают перевести средства на «безопасный» счёт в Центробанке, прокомментировали URA.RU в пресс-службе ЦБ.

«Но теперь мошенники также внушают жертве, что сбережения на «спецсчёт» переводятся временно, а потом всю сумму возместят наличными в общественной приёмной Банка России в Москве», — уточнили в ведомстве.

При этом человека действительно записывают на личный приём в общественную приёмную Банка России, он получает смс-подтверждение с короткого номера Банка России 300, что повышает доверие жертвы к аферистам.

Ранее киберэксперт Генрих Девяткин раскрыл уловки мошенников для доступа к банковским данным.