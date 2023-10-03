Киберэксперт Девяткин раскрыл уловки мошенников для доступа к банковским данным
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Сообщение с такой ссылкой чаще всего выглядит как окно с формой для заполнения данных, куда жертве предлагают ввести свои логин и пароль или другую информацию, объяснил эксперт в интервью телеканалу «Звезда».
Основная цель злоумышленников — получить доступ к приложениям банков.
Перед этим жертва получает телефонный звонок.
«Держит на телефоне исключительно для того, чтобы жертва не успела опомниться, потому что ей будут приходить сообщения об изменении пароля. Главное — убедить заставить перейти по ссылке и ввести чувствительные данные», — добавил Девяткин.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о перспективах онлайн-продажи машин. По его словам, для успешной реализации идеи нужно учесть соответствующие законодательные нормы.