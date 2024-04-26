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Песков: выставка натовской техники на Поклонной горе вызовет большой интерес

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Выставка трофейной техники из зоны СВО на Поклонной горе с подбитыми натовскими боевыми машинами вызовет большой интерес у всех россиян, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что не знает, планирует ли Владимир Путин посетить её.
Песков: выставка натовской техники на Поклонной горе вызовет большой интерес
  • РИА Новости

«Это блестящая идея, мы должны видеть поверженную технику. Мне неизвестно о том, что президент на неё собирался, но то, что выставка заслуживает большого внимания, — это однозначно», — сказал представитель Кремля.

Минобороны России ранее сообщило, что покажет трофеи в парке Победы на Поклонной горе. Там выставят более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину.

Выставка откроется 1 мая и продлится в течение месяца.

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