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Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к семи пожизненным срокам

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Суд в Стамбуле приговорил исполнительницу теракта, произошедшего в 2022 году на туристическом проспекте Истикляль, Ахлям аль-Башир к семи пожизненным срокам по совокупности преступлений.

Об этом сообщает CNN Türk.

Генпрокуратура Турции просила суд приговорить исполнительницу теракта к тюремному сроку до 3 тыс. лет.

В результате взрыва 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле погибли шесть человек, более 80 получили ранения.

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