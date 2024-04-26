Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к семи пожизненным срокам

Суд в Стамбуле приговорил исполнительницу теракта, произошедшего в 2022 году на туристическом проспекте Истикляль, Ахлям аль-Башир к семи пожизненным срокам по совокупности преступлений.

Об этом сообщает CNN Türk. Генпрокуратура Турции просила суд приговорить исполнительницу теракта к тюремному сроку до 3 тыс. лет. В результате взрыва 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле погибли шесть человек, более 80 получили ранения.