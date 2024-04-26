Изъято СВУ с поражающими элементами: ФСБ сообщила о задержании в Волгоградской области неонацистов, готовивших теракты

В Волгоградской области сотрудники ФСБ и СК задержали участников неонацистской группировки, которые готовили теракты. По данным органов безопасности, задержанные получили от украинских кураторов подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, после чего выбрали в качестве целей для теракта один из отделов полиции, военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей.

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявили о формировании совместно с сотрудниками Следственного комитета доказательной базы участия двух жителей города Волжского (Волгоградская область) в подготовке резонансного теракта.

По данным органов безопасности, речь идёт о ячейке проукраинской террористической организации National Socialism / White Power (NS/WP)*. В период с марта по ноябрь 2023 года задержанные по указанию украинских кураторов совершили ряд акций «прямого действия».

В частности, они повредили 16 автомобилей с символикой поддержки специальной военной операции, а также автомобили, принадлежавшие выходцам из Северокавказского и Центральноазиатского регионов.

По местам проживания фигурантов обнаружены и изъяты основные части огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, 4 кг пиротехнической смеси, средства связи и коммуникации, имеющие значение для расследования уголовного дела.

На допросе задержанные признались, что, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями NS/WP на территории Украины, от которых получили подробные инструкции по изготовлению взрывчатки.

Впоследствии они самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание. Позднее задержанные подобрали в качестве следующих целей для терактов один из отделов полиции в Волжском, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации).

Российские органы безопасности систематически сообщают о противодействии лицам, чья противоправная деятельность курируется украинской стороной. В начале апреля в ФСБ заявили о задержании гражданина России, который по прямому указанию главы Службы безопасности Украины Василия Малюка осуществил в Москве минирование и подрыв автомобиля бывшего сотрудника СБУ.

По данным силовиков, задержанный после начала специальной военной операции выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован киевскими спецслужбами.

НАК — о предотвращении терактов на территории России

Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил на заседании Национального антитеррористического комитета 9 апреля, что киевский режим и его покровители на Западе организуют варварские теракты на российской территории.

По его словам, в качестве исполнителей таких терактов используются, в частности, члены международного террористического подполья.

По итогам совещания в НАК также отметили, что противник стремится нанести ущерб важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры России, а также предприятиям оборонной промышленности и объектам системы жизнеобеспечения.

В сложившейся ситуации российские власти и силовые структуры принимают меры по усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов.

Как следует из данных комитета, 27 терактов на таких объектах предотвращено в результате своевременных действий силовых ведомств. Кроме того, пресечён ряд попыток украинских диверсионно-разведывательных групп попасть на территорию России.

* Международное национал-социалистическое движение «Белая сила» (NS/WP, National Socialism / White Power, NS / WP Crew, Sparrows Crew / White Power, «Национал-социализм / Белая сила, власть») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 21.05.2021.